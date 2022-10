Aicurzio

Uccise la madre a calci e pugni, il figlio omicida giudicato incapace di intendere e volere

Chiesta la revoca della misura detentiva in carcere a fronte di un collocamento in una struttura psichiatrica per il 23enne Davide Garzia che uccise la madre Fabiola Colnaghi a calci e pugni