Pauroso incidente in centro a Varedo, grave motociclista

Pauroso incidente in centro a Varedo, grave un motociclista. Lo schianto ieri mattina, martedì, all'alba vicino al passaggio a livello di via Umberto I

Violento schianto

Un terribile incidente è avvenuto all'alba di ieri mattina, martedì, all'altezza del passaggio a livello di via Umberto I a Varedo. Ricoverato in gravi condizioni al San Gerardo di Monza un motociclista di 53 anni, residente a Solaro: dalle prime ricostruzioni si sarebbe scontrato frontalmente con un'auto che arrivava dal senso opposto di marcia. L'esatta dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei Carabinieri che hanno subito avviato le indagini del caso.

L'impatto di fronte al bar

La moto era diretta verso il centro di Varedo mentre la vettura si stava recando verso Limbiate. Poco dopo le 6 il devastante impatto proprio davanti al bar pasticceria: sono stati proprio la titolare dell'attività e i suoi dipendenti i primi ad intervenire per soccorrere il motociclista.

Grave il motociclista

Le condizioni del 53enne sono sembrate subito molto serie: sul posto si sono precipitate ambulanza e auto medica. In supporto anche i Carabinieri della Compagnia di Desio. Il motociclista è stato subito accompagnato al Pronto soccorso del San Gerardo in codice rosso. Ad oggi, martedì, si trova ancora ricoverato in Terapia intensiva neurochirurgica, la prognosi è riservata. Illese ma entrambe sotto shock la ragazza alla guida dell'auto e la passeggera che viaggiava al suo fianco.