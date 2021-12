Perde il controllo dell'auto e si ribalta

Biassono

Ferita per fortuna in modo non grave una donna di 51 anni

Grande mobilitazione di mezzi in via Fermi, dopo l'incidente che è avvenuto poco dopo mezzogiorno e che ha coinvolto una donna.

Il ribaltamento

Ha fatto tutto da sola, la donna che era alla guida della sua auto, una Micra, e che per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della vettura, uscendo di strada e ribaltandosi. La donna, 51 anni, stava scendendo da via Fermi, in zona Rovagnati, quando ha sbandato e si è capottata, restando in bilico su un lato.

I soccorsi

Sono subito stati allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivate in codice rosso, l'ambulanza della Croce Lissonese e l' automedica e contemporaneamente gli agenti della Polizia locale di Biassono, i Carabinieri e tre mezzi dei pompieri. La donna è rimasta incastrata in auto, ma i pompieri l'hanno subito liberata. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. E' stata portata in ospedale per accertamenti in codice giallo.