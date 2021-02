Perde il controllo dell’auto, si schianta contro la recinzione e finisce dentro al giardino di una casa. E’ successo intorno alle 23 di venerdì 26 febbraio 2021.

Perde il controllo dell’auto in via Palladio

L’incidente è avvenuto in corrispondenza del civico 3. In base a quanto ricostruito, il conducente di un’Audi, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo della vettura, andando a impattare contro la recinzione di un’abitazione, per poi finire all’interno del giardino. Fortunatamente, nonostante l’impatto, è rimasto illeso.

Sul posto Polizia Locale e Vigili del Fuoco

Nella mattinata di oggi, sabato 27 febbraio 2021, sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lazzate, che hanno provveduto a rimuovere la vettura incastrata nella recinzione e a mettere in sicurezza l’area.