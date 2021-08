Pestato in piazza da un gruppo di ragazzini per un mozzicone

Un'aggressione incredibile, avvenuta in pieno giorno, ai due passi dal Municipio, ai danni di un uomo per mano di un gruppo di ragazzini. Il tutto per un futile motivo.

In pieno centro, accanto al Municipio

E' accaduto nei giorni scorsi a Vimercate, in piazza Unità d'Italia. L'uomo, residente in zona, ha ripreso alcuni giovani che sono soliti trovarsi dal tardo pomeriggio nella galleria su cui si affacciano negozi, uffici e abitazioni, rei di aver gettato alcuni mozziconi nelle grate dei box del condominio. Per tutta risposta alcuni dei giovani gli si sono avventati contro colpendolo ripetutamente e con violenza.

Soccorso da una donna: "Hanno minacciato di morte anche me"

Solo l'intervento di una donna, che ha poi raccontato quanto accaduto, ha evitato il peggio. "Nessuno è corso in aiuto di quell'uomo - ha raccontato - Solo io ho cercato di soccorrerlo. Ho riportato anche io qualche livido. Se non l'avessi aiutato non so come sarebbe finita. Uno di quei ragazzi ha persino minacciato di morte anche me. Abito anche io in quella zona, siamo stanchi di questa situazione. Quei giovani ne combinano di tutti i colori. Mi risulta che abbiano anche molestato alcune ragazze ".

La scena è stata ripresa dalla telecamere del sistema a circuito chiuso del condominio.

Tutti i particolari sul Giornale di Vimercate in edicola.