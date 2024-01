Precipitato in Grigna, la compagna del 36enne cerca chi ha allertato i soccorsi

E' un appello accorato quello lanciato in rete da Serena Andreoni, la compagna di Valerio Saronni, il 36enne di Arcore precipitato in Grigna nel pomeriggio di lunedì 22 gennaio 2024.

L'uomo, residente ad Arcore, è caduto per oltre 100 metri sul Grignone, nel terribile incidente montano avvenuto nella zona del Rifugio Brioschi e ha riportato gravissime ferite alla testa, al volto, alla schiena e anche traumi multipli agli arti. Una volta recuperato è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Il 36enne si trova tutt'ora nel reparto di Neurorianimazione.

L'allarme che ha fatto scattare la macchina dei soccorsi è partito intorno alle 14 di lunedì ed è stato lanciato da un compagno dell'escursionista che avrebbe assistito impotente alla scena della caduta.

Ed è proprio il testimone che ora la donna cerca disperatamente attraverso un messaggio diffuso in rete che riportiamo integralmente nella speranza che possa essere utile.

"Ciao a tutti! il mio fidanzato è rimasto gravemente ferito cadendo durante una escursione al canale ovest della Grigna settentrionale! E al momento ricoverato al San Gerardo di Monza! Sto cercando il suo compagno, so solo che è canadese e si chiama Mark, e ha chiamato lui i soccorsi! Spero qualcuno riesca ad aiutarmi! Grazie di cuore♥️

Hi everyone! Yesterday my boyfriend was seriously injured when he fell during an excursion to the west canal of the northern Grigna! He is currently hospitalized at San Gerardo in Monza! I'm looking for his partner, only he's Canadian and his name is Mark, and he called for help!

I hope someone can help me!

Thank you very much ♥️"