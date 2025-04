Proteste in via Del Roccolo per Pedemontana, parla l'assessore Travascio

Non si placa la questione riguardante le proteste di questi giorni in via Del Roccolo, nel cuore di Bernate, frazione di Arcore. Una situazione spinosa per i residenti che, oltre al recente taglio dei vicini boschi dovuto al passaggio dell'autostrada Pedemontana, in questi giorni hanno anche dovuto sopportare il continuo passaggio di trattori carichi di legname e trucciolato, materiale di risulta di quello che fino a qualche settimana fa era un bosco e che oggi presenta come una spianata.

Cittadini esasperati non solo per le dimensioni della loro strada, troppo stretta per questo tipo di passaggi dei mezzi pesanti, ma anche per la mancata comunicazione da parte di Pedemontana o dell'Amministrazione comunale. Insomma oltre al rumore, alla polvere e al disagio, si aggiunge la rabbia.

La protesta

I residenti della via lunedì pomeriggio, quando hanno visto quell’andirivieni di trattori che percorrevano la loro strada sfiorando le auto, non ci hanno visto più. E così sono scesi in strada per protestare e mettere le loro auto di traverso per impedire la marcia dei trattori. Oltre ai carabinieri di Arcore, agli agenti della Polizia locale di via Corridoni e a quelli della Digos, a cercare di riportare la calma c'era anche l'assessore alla Sicurezza Luca Travascio, intervenuto in prima persona per cercare di placare gli animi nel tentativo di trovare una mediazione con i residenti.

Proprio il politico ha voluto rilasciare un'intervista esclusiva a Primamonza.it e al Giornale di Vimercate per cercare di spiegare cosa sta succedendo e quali sono i passi che sta cercando di portare avanti con Pedemontana per evitare che possano accadere proteste come quelle di questi giorni.

"Domani, giovedì, incontrerò i vertici di Webuild"