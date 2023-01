Provoca un incidente e scappa, rintracciato e denunciato

Incidente con omissione di soccorso a Seregno. La Polizia Locale in breve tempo rintraccia il responsabile, che era ubriaco e brandiva un coltello.

Provoca un incidente e scappa

A Seregno nel pomeriggio di ieri, venerdì 20 gennaio, le autoradio del servizio di pronto intervento della Polizia Locale sono intervenute per un sinistro stradale all'intersezione fra le vie Circonvallazione e Bertacchi. Coinvolte una Fiat Panda e una Lancia Y, che ha impegnato l'incrocio e omesso la precedenza. A seguito dell'impatto il 53enne alla guida del primo veicolo è rimasto contuso, con quindici giorni di prognosi, mentre il secondo conducente si è allontanato. Alcuni testimoni presenti hanno però fornito elementi sufficienti per risalire al veicolo che si era allontanato. In pochi minuti la Polizia Locale ha identificavano il proprietario, un giovane seregnese.

Denunciato con ritiro della patente

A poche decine di metri dalla sua abitazione, in una traversa, era stata posteggiata la vettura danneggiata dopo l'incidente. Nei citofoni dell'abitazione non compariva il nome del proprietario, ma alcune rapide indagini hanno permesso agli agenti di rintracciare l'alloggio del fuggitivo. Quando hanno suonato il campanello, è uscito dall'appartamento un uomo in completo stato di ubriachezza, che brandiva anche un coltellaccio. Gli agenti della Polizia Locale, con grande professionalità, gli hanno fatto lasciare l'arma bianca, poi lo hanno deferito in stato di libertà all'Autorità giudiziaria per i reati commessi. Al seregnese è stata anche ritirata la patente di guida.