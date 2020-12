Mattinata impegnativa per i soccorritori brianzoli impegnati in diversi interventi a causa di numerose cadute per colpa del ghiaccio sulle strade. Sette interventi in poche ore.

Raffica di cadute a causa del ghiaccio sulle strade

Dalle 7.30 di questa mattina fino a mezzogiorno sono sette gli interventi di soccorso effettuati, due a Muggiò (LEGGI QUI I DETTAGLI) e ancora a Seregno, Monza, Cesano, Biassono e Carnate.

Dopo l’abbondante nevicata dei giorno scorsi e le polemiche scaturite dalla mancanza di pulizia di strade e marciapiedi, questa mattina diverse persone sono state soccorse per cadute a causa del ghiaccio formatosi a causa delle rigide temperature, soprattutto notturne.

E’ successo a Seregno, in piazza 25 aprile, dove è stata soccorsa una 23enne nei pressi della ferrovia. I volontari di Seregno soccorso sono intervenuti sul posto intorno alle 7.30 e hanno poi trasportato la giovane in ospedale a Desio in codice verde.

Buone anche le condizioni della 78enne caduta, sempre a causa del ghiaccio, in via Paganini a Monza. A soccorrerla sono stati i volontari di Avps Vimercate che l’hanno poi trasportata in ospedale in codice verde. A Cesano invece è rimasta lievemente ferita una 65enne soccorsa in via Treviso intorno alle 10.15.

Tra le 11.30 e mezzogiorno segnaliamo due interventi, sempre per cadute, a Biassono e Carnate. Nel primo caso ad essere stata soccorsa in piazza San Francesco, è stata un’anziana di 90 anni. A Carnate invece i volontari del soccorso vimercatese hanno prestato le prime cure a un’ottantenne caduta in piazza Manzoni dove sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale.

Visti i numerosi interventi di soccorso ricordiamo a tutti di prestare particolare attenzione alle condizioni dell’asfalto, soprattutto lungo i marciapiedi.

