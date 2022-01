Raffica di incidenti nella notte in tutta la Brianza

Sirene di notte

Due sinistri a Monza e Muggiò, tre invece quelli registrati nella zona del Vimercatese

Una raffica di incidenti nella notte sulle strade della Brianza. Ore di lavoro per sanitari e Forze dell'ordine.

Incidenti a Monza e Muggiò

Sono cinque gli incidenti più significativi che si sono verificati questa notte, tra sabato e domenica.

Il primo, in ordine di tempo, è stato registrato in via Rovetta a Monza poco prima delle 22. Qui un uomo di 44 anni è stato accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo a seguito di uno scontro tra un'auto e una motocicletta. Il 44enne, soccorso dalla Croce Bianca di Giussano, è stato trasportato in codice giallo. Sul posto per ricostruire l'accaduto gli agenti della Polizia locale monzese.

Intorno alle 23.20, questa volta a Muggiò, sanitari e Carabinieri sono intervenuti in via 25 Aprile (la strada che collega Muggiò a Lissone) per soccorrere tre ragazzi di 18, 19 e 20 anni rimasti coinvolti in un sinistro stradale.

I giovani, soccorsi inizialmente in codice giallo da due ambulanze della Croce Verde Lissonese e della Croce Rossa di Varedo, sono stati poi accompagnati in codice verde all'ospedale di Monza.

Tre sinistri nel Vimercatese

Sono tre invece gli incidenti che si sono verificati nella zona del Vimercatese.

Poco dopo le 23.30 ad Arcore, un ragazzo di 23 anni è stato soccorso e portato al Pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate a seguito di un sinistro stradale. Il giovane, che percorreva via Gilera all'altezza del civico 192, è stato aiutato dai volontari della Avps Vimercate che lo hanno poi accompagnato fortunatamente in codice verde.

Un sinistro è stato registrato intorno alle 5.10 di questa mattina anche lungo l'Autostrada A4 (in direzione Venezia) nel tratto tra Cavenago/Cambiago e Trezzo. Per il 33enne rimasto coinvolto nello scontro, fortunatamente, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Un altro incidente, questa volta più serio, si è verificato lungo la rampa della diramazione della Tangenziale Est Esterna all'altezza dello svincolo di ingresso verso Milano a Caponago dopo le 6.30.

In questo caso un uomo di 64 anni, che si sarebbe scontrato contro un ostacolo, è stato soccorso dal 118 ed accompagnato in codice giallo sempre al nosocomio vimercatese.

