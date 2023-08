"Vax per depopolare, fuck agenda 2030". Questa la frase scritta a caratteri cubitali con bombolette spray di colore rosso e apparsa nelle scorse ore su un campetto da basket di Cascina Corrada, frazione di Usmate Velate.

Raid vandalico "No Vax" a Usmate Velate

A segnalare l'accaduto sono stati alcuni residenti, che si sono accorti della deprecabile scritta apparsa su un campo giochi che oltretutto viene frequentato da bambini e ragazzi. Il che rende ancor più vergognoso il gesto degli ignoti vandali. Chiaro comunque il riferimento al vaccino anti Covid, da sempre boicottato dal movimento "No Vax", che anche in questa occasione non ha fatto mancare la propria firma, ovvero l'inconfondibile W cerchiata di rosso.

Agenda 2030

Nel mirino dei "No Vax" anche l'Agenda 2030, ovvero il programma approvato dall'Onu che mira a garantire il benessere di tutte le persone, lo sviluppo economico, la protezione dell'ambiente, affrontando aspetti come la pace, lo Stato di diritto e il buongoverno. Della situazione sono già state allertate le istituzioni e le Forze dell'ordine, che dopo i primi sopralluoghi sul posto, hanno dato il via alle indagini per provare a risalire ai responsabili del misfatto.

I precedenti

Quello di Usmate Velate è solo l'ultimo di una serie di episodi che negli ultimi mesi si sono verificati in tutta la Brianza. In precedenza, solo per citarne alcuni, era toccato al cimitero di Carnate, ma anche alle scuole e alle sedi dei sindacati di Arcore e a un supermercato di Lentate. In tutti i casi sono apparse le stesse frasi e l'identica firma.