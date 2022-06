Rapina con pistola alla testa, arrestato un giovane di Vimercate

Un tentativo di rapina di una violenza inaudita con il malvivente che non ha esitato a puntare una pistola alla tempia ad un ragazzino per ottenere quello che voleva e poi anche a colpirlo. Non solo ma sulla vittima si è accanito anche un complice dell'uomo. E' successo a marzo nella stazione ferroviaria di Cassago Brianza e ora, dopo mesi di serrate indagini, i Carabinieri sono riusciti ad individuare il rapinatore e ad assicurarlo alla giustizia. Si tratta di B.S. 24 anni, residente a Vimercate.

I militari della stazione di Cremella, in provincia di Lecco, lo hanno rintracciato nelle vicinanze di un centro commerciale a Busnago dove lo hanno arrestato e poi condotto in carcere perché colpito da Ordinanza di Custodia Cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Lecco, su richiesta della locale Procura della Repubblica, per tentata rapina, lesioni personali e tentato furto con strappo in concorso.

I fatti

Tutto come detto, è avvenuto a fine marzo, domenica 27 per la precisione. Le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Cremella avevano consentito di appurare che all'interno della Stazione Ferroviaria di Cassago Brianza il 24enne di Vimercate, dopo aver puntato una pistola alla tempia di un 17enne residente nella provincia lecchese, aveva tentato di farsi consegnare soldi e un telefono cellulare. Quando il giovanissimo, che si trovava con altri amici, si era rifiutato di cedere alle sue minacce, il 24enne lo aveva colpito con il calcio della pistola.

Il 17enne a quel punto aveva tentato di fuggire ed era riuscito a scappare nonostante un complice del rapinatore, che al momento non è stato ancora rintracciato (da qui l'accusa in concorso), lo avesse colpito alla gamba sinistra con un tubo metallico. Un aggressione assurda, da arancia meccanica.

La pistola ritrovata nei boxer

Come detto al termine delle indagini i Carabinieri sono riusciti a individuare il vimercatese: il 24enne, durante la perquisizione è stato trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 7.65, con matricola abrasa, comprensiva di caricatore inserito, contenente 5 proiettili.

L'uomo aveva l'arma nascosta nei boxer indossati. A quel punto è stato tratto in arresto anche per la fragranza del reato di porto abusivo d’arma da fuoco.