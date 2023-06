"Ribrezzo e pena per chi ha brindato per la morte di Berlusconi"

"Suscita ribrezzo e profonda pena l’iniziativa di Arci Blob di Arcore di organizzare un “Di-party-to” in occasione della morte di Silvio Berlusconi, con tanto di immagine sui social e spillette in omaggio ai primi cento avventor".

Non ha usato mezze misure il dicente universitario ed esponente della Sinistra arcorese Raffaele Mantegazza. L'ex assessore alla Cultura durante il primo mandato di Rosalba Colombo ha voluto esprimere tutto il suo sdegno per l'iniziativa messa in campo da Arci Blob di Arcore lunedì sera scorso, a poche ore dalla morte dell'ex presidente del Consiglio.

Una locandina macabra

Una locandina macabra, pubblicata sui Social poche ore dopo la morte dell'ex premier Silvio Berlusconi che ha rimandato ad un evento che si è svolto lunedì sera scorso.

"Dipartyto": è questo il titolo della serata organizzata dall'Arci Blob e si trova in via Casati, ad Arcore. Un evento chiaramente organizzato per "festeggiare" e brindare la morte dell'86enne Berlusconi, avvenuta stamattina all'ospedale San Raffaele di Milano. E in locandina berlusconi vestito da uno dei sette nani.

La dura presa di posizione di Mantegazza

"C’è chi sostiene che la morte è l’unità di misura di tutte le cose, che davanti alla morte e al morire gli esseri umani si mostrano per quello che realmente sono - ha sottolineato Mantegazza in esclusiva a priamamonza.it - Questo vale forse per la nostra morte (nessuno può davvero saperlo) ma certamente per la morte degli altri. Per questo motivo suscita ribrezzo e profonda pena l’iniziativa di Arci Blob di Arcore di organizzare un “Di-party-to” in occasione della morte di Silvio Berlusconi, con tanto di immagine sui social e spillette in omaggio ai primi cento avventori. Non si tratta solo di dire giustamente e un po’ retoricamente che la morte di chiunque va rispettata, ma di fare un discorso più politico, e di constatare con amarezza che c’è chi ha così poche cose da dire attorno alla vita (proposte, progetti, speranze, utopie) che deve attaccarsi alla morte di un’altra persona per far parlare di sé e per fare festa. Il disgusto che iniziative simili suscitano è ovviamente prima di tutto morale ma in secondo luogo politico: con quale faccia possiamo poi attaccare “gli altri” per le loro volgarità, per la loro i­mmoralità, per la loro mancanza di rispetto?".

"Il mio giudizio su Berlusconi non cambia"

In un passaggio del suo intervento il docente universitario ha voluto comunque rimarcare la sua distanza politica dall'ex presidente del Consiglio.