Rinviata la gara di campionato della Speranza Agrate

La nuova ondata del Coronavirus sta entrando in tackle anche nel mondo del calcio: e così, dopo il rinvio della gara della Dipo Vimercate, è stato disposto che la gara di oggi della Speranza Agrate non si disputerà

Il rinvio della gara di campionato

La Speranza Agrate, impegnata nel campionato di Eccellenza, sarebbe dovuta scendere in campo oggi pomeriggio in casa contro il Sangiuliano. Ma la gara è stata rinviata su richiesta di Ats dopo che la formazione agratese aveva affrontato domenica scorsa l’Asd Pontelambrese 1974, in cui erano stati registrati dei casi di positività. Sottoposti a tamponi, gli atleti e lo staff della Speranza sono risultati negativi, ma questo non ha convinto l’Ats a far disputare la gara di campionato, anzi l’Azienda di tutela della salute ha richiesto un secondo giro di tamponi.

