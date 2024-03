Rischia di venire schiacciato da un furgone, 77enne miracolato

Deve la vita ad una donna che si è precipitata al finestrino del furgone e ha urlato al conducente di fermarsi immediatamente. Altrimenti sarebbe finito sotto le ruote.

Coinvolto un 77enne

Drammatico incidente, fortunatamente con epilogo non tragico, mercoledì a Ruginello di Vimercate. Coinvolto un uomo di 77 anni, finito in ospedale.

Investito all'uscita dal bar

Erano circa le 10.30. L’uomo, classe 1946, residente a Vimercate, aveva appena lasciato un bar di via Diaz, nella frazione. Uscito dall’esercizio commerciale, si è fermato per alcuni istanti nel piazzale antistante pare per allacciare la cerniera del giubbotto. In quel momento dal parcheggio ha incominciato a fare manovra, in retromarcia, un furgone condotto da un 54enne residente a Paderno Dugnano.

Quest’ultimo non si è avveduto della presenza del pedone alle spalle del mezzo. Lo ha quindi urtato facendolo finire a terra. Il conducente ha poi proseguito la manovra, non essendosi accorto di quanto accaduto.

La prontezza di una donna lo ha salvato

Fortunatamente ad assistere alla scena c’era una donna che ha avuto la prontezza di riflessi di accorrere al finestrino del conducente urlandogli di fermare immediatamente il furgone. Intervento che ha scongiurato la tragedia. Ancora pochi centimetri e il 77enne, il cui corpo era già parzialmente sotto il grosso mezzo, sarebbe stato schiacciato dalle ruote.

La prognosi

Sul posto per i rilievi, per raccogliere le testimonianze e accertare l’esatta dinamica sono intervenuti gli agenti della Polizia locale. Il pedone è stato trasferito all’ospedale cittadino. Qui i medici hanno riscontrato traumi alla parte bassa della schiena e all’anca. La sua prognosi è di 30 giorni.