Rissa in stazione a Seveso, due denunciati

Rissa in stazione a Seveso, due uomini sono stati denunciati dai Carabinieri di Lentate.

Rissa in stazione

L’episodio risale a domenica 7 febbraio 2021, quando intorno alle 20 i militari di Lentate sul Seveso, su richiesta giunta alla centrale operativa di Seregno, sono intervenuti alla stazione ferroviaria di Seveso, in piazza Mazzini, per una lite tra cittadini stranieri. Alla vista dei militari i due uomini, in evidente stato di ebbrezza alcolica, hanno tentato la fuga, ma sono stati prontamente bloccati. Un terzo soggetto, in corso di identificazione, è invece riuscito ad allontanarsi. Indagini in corso.

Denunciati due stranieri

Al termine di accertamenti di polizia giudiziaria, i Carabinieri hanno quindi deferito in stato di libertà per rissa A.C. (nato in Marocco, classe 1973, residente a Meda, coniugato, operaio, incensurato) e N.E. (nato in Marocco, classe 1977, domiciliato a Seveso, coniugato, disoccupato, già noto per reati inerenti l’immigrazione clandestina e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, irregolare sul territorio dello stato italiano).