Ritrovato senza vita il giovane disperso da ieri sera

Si sono concluse tragicamente le ricerche del 25enne di Besana in Brianza che si era allontanato da casa.

Si sono concluse tragicamente le ricerche del 25enne di Besana in Brianza scomparso da ieri sera, giovedì 15 gennaio. Poco fa, in una zona impervia del Bosco del Chignolo, a Triuggio, è stato ritrovato il corpo senza vita del giovane.

Ritrovato senza vita

E’ di pochi minuti fa il tragico ritrovamento del corpo senza vita del giovane di 25 anni, che si era allontanato da casa ieri sera. Le ricerche sono iniziate alle 3 di questa notte e si sono concentrate soprattutto nella zona del Bosco del Chignolo anche con l’impiego di unità cinofile e droni che hanno perlustrato tutta l’area. Sul posto, dalle prime ore del mattino, un maxi dispiegamento di forze tra Carabinieri, Polizia locale, Protezione civile e squadre dei Vigili del fuoco.

Le ricerche

Per i familiari del giovane sono state ore di angoscia fino al tragico epilogo: le ricerche del giovane sono proseguite senza sosta per tutta la giornata. Presso il comando di Polizia locale è stato istituito il punto di coordinamento dell’attività. Inizialmente concentrate nei pressi del cimitero di Sovico, si sono poi spostate all’interno del Bosco del Chignolo, dove, purtroppo, è stato trovato il corpo senza vita, in una zona impervia.