Sassi contro la casa di accoglienza, presidio di solidarietà a San Rocco. Appuntamento domani, martedì 28 luglio alle 19, davanti al Centro civico di via Gabriele D’Annunzio.

Dopo la presa di posizione del sindacato, che in un comunicato aveva condannato l’episodio e preannunciato una mobilitazione, ecco organizzato il presidio, di fatto promosso dal Coordinamento della Rete Brianza accogliente e solidale che aggrega un centinaio di associazioni ed organizzazioni territoriali.

Un’iniziativa annunciata da Cgil, Cisl e Uil che nel documento diffuso alla stampa il 22 luglio rimarcavano: “Nei prossimi giorni ci mobiliteremo tutti insieme organizzando un presidio davanti alla sede della casa accoglienza di San Rocco così portando solidarietà, esprimendo condanna e presidiando la democrazia”.

Il grave episodio il 20 luglio scorso

Il grave episodio che ha suscitato l’indignazione del sindacato e la presa di posizione di Brianza accogliente e solidale è del 20 luglio scorso, quando nottetempo a San Rocco sono stati lanciati dei sassi contro una casa accoglienza per donne migranti, tutte in stato di quarantena dopo che una di loro è risultata positiva al Covid 19. Nella stessa struttura sono ospitati anche dei bambini. Un sasso aveva anche sfondato una finestra, sfiorando una donna che stava dormendo.

L’appuntamento è dunque per domani sera alle 19 in via Gabriele D’Annunzio a Monza (Centro civico San Rocco) per un’iniziativa nel pieno rispetto delle normative anti Covid, chi intende partecipare dovrà quindi mantenere un adeguato distanziamento e indossare correttamente la mascherina.

“Le differenze sono un patrimonio”

La Rete ricorda che “Nella nostra Provincia vivono oltre 70.000 persone di origine straniera, quotidianamente creano ricchezza economica e sociale, rappresentano anch’essi il presente che costruisce il futuro. Noi crediamo che le differenze siano un patrimonio per il futuro, una ricchezza da coltivare e non una pianta da estirpare. Noi siamo per l’inclusione e non per l’esclusione, solo così si garantisce sicurezza e serenità. Invece, chi pratica odio e divisione crea le condizioni per l’affermarsi della paura per il presente e per i futuro”.

