Sbaglia la manovra e abbatte il muro del parco

Stava effettuando una manovra per entrare in retromarcia dal cancello carraio, ma ha valutato male gli spazi e si è portato via un pezzo di muro.

Giù il muro del Parco Sottocasa

Singolare incidente nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 10 gennaio, a Vimercate. E' accaduto lungo via Galbussera, all'imbocco di piazza Marconi.

Manovra errata

A finire in pezzi è stata parte della recinzione dell'ala di Parco Sottocasa in fase di riqualificazione. Il conducente di un camion di una delle ditte che stanno effettuando i lavori all'interno della grande area verde comunale (previsto un progetto di riqualificazione da 2 milioni di euro finanziati con i fondi del Pnrr), nell'effettuare una manovra per entrare da un cancello carraio in retromarcia, accanto al cancello pedonale di accesso alla metà di parco aperto al pubblico, ha centrato uno dei pali di supporto del cancello, che a sua volta ha trascinato a terra anche una bella fetta di muro.

Solo danni, nessun ferito

Parte del muro è caduto sulla ciclabile che corre lungo la strada, proprio all'altezza di un attraversamento pedonale. Fortunatamente nessuno stava transitando in quel momento. Nessuna conseguenza, quindi, per le persone e operai da subito al lavoro per rimuovere le macerie e ripristinare la recinzione in muratura.