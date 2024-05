Scappa dall'ospedale e dà di nuovo in escandescenza: bloccato dalla Polizia Locale

Dà in escandescenza e viene portato all'ospedale di Desio, il mattino dopo scappa e viene rintracciato in piazza Stazione a Meda, dove si aggirava a torso nudo gridando frasi sconnesse. Bloccato dagli agenti della Polizia Locale, è stato nuovamente trasferito al nosocomio, dove è stato sottoposto a un Tso (trattamento sanitario obbligatorio).

Dà in escandescenza, portato in ospedale a Desio

Due giorni decisamente movimentati quelli di ieri, mercoledì 8 maggio 2024, e venerdì 9 maggio 2024, per gli agenti della Polizia Locale di Meda. Ieri, intorno alle 16.30, sono intervenuti in vicolo Rho dopo aver ricevuto la segnalazione di un 52enne che, presumibilmente dopo aver assunto stupefacenti, era in stato confusionale all'interno della sua casa e se la prendeva con mobili e oggetti. I vigili sono riusciti a fermarlo e lo hanno trasferito all'ospedale di Desio per un Aso (accertamento sanitario obbligatorio).

Scappa e torna a Meda, fermato in piazza Stazione

Durante la notte il 52enne è riuscito a scappare dall'ospedale e ha iniziato a vagare a Desio, per poi tornare a Meda a piedi. Gli agenti, che si sono messi sulle sue tracce dato che si tratta di un soggetto potenzialmente pericoloso, lo hanno rintracciato in piazza Stazione intorno alle 10.30 di oggi, dove a torso nudo camminava in stato confusionale.

Riportato in ospedale

Con molta fatica gli agenti sono riusciti a tranquillizzarlo e a portarlo in comando, dove è stata attivata la procedura per il Tso. Il 52enne è quindi stato riaccompagnato al presidio ospedaliero desiano per le cure del caso.

NELLA FOTO DI COPERTINA UN PRECEDENTE INTERVENTO DELLA POLIZIA LOCALE IN STAZIONE