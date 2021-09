Uno scontro tra due auto all'incrocio tra via Gilera e viale Monza ad Arcore: sei ragazzi coinvolti e tre trasportati in ospedale, di cui una in condizioni serie.

Scontro tra due auto ad Arcore, tre giovani finiscono in ospedale

E' il bilancio dell'incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 21 settembre. Subito dopo il sinistro, verificatosi poco prima di mezzanotte, sul posto sono giunte due ambulanze - Croce rossa di Monza e Avps Vimercate. I soccorritori si sono concentrati in particolare su una ragazza trasportata in codice giallo al San Gerardo di Monza per alcune ferite al volto, e altri due ragazzi che invece sono stati portati in Pronto Soccorso a Vimercate in codice verde.

I rilievi per chiarire meglio la dinamica del sinistro sono stati affidati ai Carabinieri, intervenuti sul posto con due pattuglie provenienti da Villasanta e Monza.