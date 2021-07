Incidente questa mattina poco prima delle 8 a Briosco lungo via Verdi, la strada che dal centro paese porta a Fornaci, vicino a cimitero.

Scontro tra un autobus e una Smart

Un autobus di linea, per cause ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con una Smart ed è stato necessario l'intervento dell'ambulanza. Sul posto si sono subito portati i volontari della Croce bianca di Besana e gli agenti della Polizia locale di Briosco, impegnati negli accertamenti del sinistro.

Secondo quanto riferisce l'Agenzia regionale emergenza urgenza sono due le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche: un uomo di 35 anni e uno di 61. Al momento i volontari della Croce bianca stanno intervenendo in codice giallo.