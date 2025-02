Scontro tra un'auto e una moto, è morto il centuauro coinvolto nell'incidente a Concorezzo

Ancora sangue sulle strade della Brianza. Un drammatico schianto e una vita volata via troppo giovane. Il tragico incidente stradale, nel quale ha perso la vita un giovane centauro di 34 anni, residente a Brugherio, si è verificato oggi pomeriggio, lunedì 17 febbraio 2025, a Concorezzo, in via Adda, a poche centinaia di metri dall'incrocio del Malcantone.

Il violento scontro è avvenuto pochi minuti prima delle 18, in un orario di punta per via del grande traffico che ogni sera attraversa Rancate per dirigersi sia verso la Tangenziale Est che verso Monza.

Sul posto due ambulanze, l' automedica, i Vigili del Fuoco e la Polizia locale

L’incidente, dicevamo, è avvenuto verso le 18 e ha visto l’intervento immediato dei sanitari del 118, arrivati sul luogo del sinistro con due ambulanze e una automedica, degli agenti della Polizia Locale di Concorezzo guidati dal comandante Roberto Adamo e dei Vigili del Fuoco di Monza.

Le condizioni del 34enne centauro sono parse fin da subito disperate. Quest'ultimo, nonostante l’arrivo tempestivo dei medici, è deceduto al suo arrivo al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza a seguito del violento scontro con la Mini.

Invece il conducente della Mini, un uomo di 50 anni, è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Vimercate.

Ora toccherà agli agenti della Polizia locale guidati dal comandante Roberto Adamo ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e accertare le eventuali responsabilità.