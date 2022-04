Vendeva profumi contraffatti al mercato, denunciata

Seregno

Una donna rumena deferita dalla Polizia Locale per la commercializzazione di prodotti contraffatti e ricettazione.

Al mercato settimanale di Seregno vendeva profumi contraffatti. Nei guai è finita una donna rumena, denunciata dalla Polizia Locale: sequestrata la merce posta in vendita. Fra le bancarelle fermati dagli agenti altri venditori abusivi.

Vendeva profumi contraffatti al mercato

Nella mattinata odierna, sabato 9 aprile, presso il mercato settimanale di piazzale Linate la Polizia Locale ha individuato e fermato diversi venditori abusivi: sequestrata la merce in vendita. Gli agenti hanno anche rintracciato una donna di nazionalità rumena, condotta presso il Comando di via Umberto I per la commercializzazione dei profumi contraffatti e per ricettazione. La donna straniera è stata deferita in stato di libertà all'Autorità giudiziaria e la merce è stata sottoposta a sequestro penale.

L'impegno della Polizia Locale al mercato

Il contrasto delle condotte illecite, sia amministrative che penali, è un'importante azione volta alla tutela e salvaguardia degli interessi economici generali del Paese ma, soprattutto, a garanzia degli operatori commerciali che svolgono regolarmente la propria professione, e che possono essere gravemente danneggiati dalla concorrenza sleale. L'impegno della Polizia Locale di Seregno è rivolto a tutelare le categorie economiche che, nel rispetto della Legge, meritano la massima attenzione e cura da parte delle istituzioni, con interventi costanti nel quotidiano. Nei giorni scorsi un'altra operazione del Comando di Polizia Locale in un negozio di alimentari in centro città.