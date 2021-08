Intervento di soccorso nella giornata di ieri in Grignetta, nel lecchese, per prestare assistenza sanitaria a una seregnese.

Seregnese soccorsa in Grignetta dopo un infortunio

La donna si trovava a un centinaio di metri dalla cima, lungo il sentiero della via normale, quando si è infortunata ad una gamba e non è più riuscita a proseguire a piedi. È stata raggiunta a piedi dalle squadre delle Stazioni di Lecco e di Valsassina - Valvarrone assieme ad una infermiera del Cnsas. Gli operatori del soccorso alpino sono stati portati in quota con l’elicottero di Areu di Como perché le condizioni di visibilità non consentivano di avvicinarsi all’infortunata.

Una volta raggiunta la donna è stata messa in sicurezza, imbarellata e portata più in basso con alcune calate; poi il cielo si è schiarito e l’elicottero ha potuto recuperarla e portarla in ospedale. L’intervento è finito in serata.