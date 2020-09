A Seregno e Cesano due studenti delle scuole superiori positivi al Covid

Altri due casi di studenti positivi al Covid-19: uno all’istituto Levi di Seregno, l’altro al Majorana di Cesano Maderno. Le rispettive classi sono in quarantena.

Due casi di Covid a scuola

Altri due studenti brianzoli sono risultati positivi al coronavirus. Uno all’istituto Levi di via Briantina a Seregno e da giovedì la sua classe di quinta è in quarantena. Nel primo pomeriggio odierno, sabato 26 settembre, la conferma da Ats che sono negativi tutti i tamponi a cui sono stati sottoposti circa trenta ragazzi. Secondo le prime informazioni, lo studente sarebbe in buone condizioni di salute. Un altro caso di positività al Covid-19 è stato registrato in una prima classe dell’istituto Majorana in via De Gasperi a Cesano.

I precedenti nelle materne

A Seregno un primo caso di coronavirus si era registrato presso la scuola materna Nobili per una bimba di quattro anni. La sua classe è tornata all’asilo venerdì al termine della quarantena, dopo il duplice tampone negativo a cui sono stati sottoposti insegnanti e compagni. Anche a Cesano si era verificato un primo caso di positività al virus nella scuola dell’infanzia Montessori del Villaggio Snia. Diciassette bambini, al termine dell’isolamento domiciliare, giovedì mattina sono tornati in classe.

