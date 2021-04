Seregno: condomino non si vede da giorni. Trovato morto in casa. E’ successo a Seregno. Ad intervenire dopo la segnalazione di alcuni residenti, sono stati gli agenti della Polizia locale insieme ai Vigili del fuoco, 118 e Carabinieri.

Seregno: condomino non si vede da giorni. Trovato morto in casa

Preoccupati perché non vedevano il loro vicino di casa da alcuni giorni, hanno allertato gli agenti di Polizia locale che sono subito intervenuti, assieme ai Vigili del fuoco, facendo l’amara scoperta: l’uomo era deceduto, probabilmente già da alcuni giorni.

E’ successo a Seregno, in una casa popolare di via Montello, dove ieri, lunedì 12 aprile, sono arrivati gli agenti di Polizia locale assieme all’ambulanza e ai pompieri. L’uomo, classe 1941, originario della provincia di Cagliari, è stato purtroppo trovato privo di vita nel suo appartamento.

Probabile decesso per cause naturali

Dai primi accertamenti sembrerebbe che l’uomo sia deceduto per cause naturali e che il decesso sia avvenuto alcuni fa. A quanto risulta l’anziano, che non era assistito dai servizi sociali del comune, viveva in un contesto particolarmente precario in quanto l’immobile era privo dei collegamenti alle utente e forniture per i servizi di base quali gas e corrente elettrica.

Dopo gli atti formali espletati in loco, gli ufficiali di polizia giudiziaria del comando cittadino hanno disposto il trasferimento della salma presso la camera mortuaria del cimitero di Seregno mettendola a disposizione dell’autorità sanitaria e ha dato istruzioni agli uffici comunali affinché fossero attivate le procedure necessarie per il rintraccio di eventuali parenti al momento non noti sul territorio.