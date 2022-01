Commercianti

Seveso, premiati i vincitori del contest fotografico di Natale. Ai primi tre classificati buoni da spendere nei negozi che hanno organizzato l'iniziativa.

Iniziativa sinergica

Sono stati premiati nella sede di Confcommercio Seveso i vincitori del contest fotografico di Natale promosso dai commercianti cittadini durante lo scorso mese di dicembre. L'iniziativa è stata appunto organizzata da 45 commercianti sevesini che nel giro di una settimana hanno raccolto i fondi necessari e lanciato l'idea. I clienti dei vari negozi potevano scattare una foto a tema natalizio all'interno o all'esterno dell'attività commerciale aderente. La foto, da scattare entro il 25 dicembre, sarebbe stata poi pubblicata sulla pagina Instagram dei commercianti di Seveso, con i voti aperti fino al 5 gennaio. Il vincitore, alla fine, è stato Felice Redaelli, con una foto scattata presso Stylove Parrucchieri. Per lui un buono acquisto da 500 euro. Secondo posto per Alessia Minotti, anche lei con una foto da Stylove Parrucchieri, che ha ottenuto un buono da 300 euro. Terza piazza per Gaia Coradazzi, vincitrice di un buono di 100 euro per la sua foto scattata da Gelatiamo.

Obiettivo crescita

"L'Amministrazione è riuscita a dare un sostegno ai commercianti. Il tempo, visto l'insediamento, non era molto, ma siamo molto contenti di quello che è stato il risultato - ha commentato il sindaco Alessia Borroni - L'obiettivo ora è quello di migliorare in vista del concorso per il prossimo Natale. Daremo il massimo supporto. Iniziative come questa fanno capire l'importanza del commercio locale". Tanta soddisfazione anche da parte dell'assessore Marco Mastrandrea, in doppia veste di assessore e commerciante: "Penso che avere all'interno dell'Amministrazione un rappresentante dei commercianti possa essere un vantaggio per gli esercenti - ha affermato - Il nostro intento è quello di creare una sinergia sempre più elevata tra i commercianti e il Comune. Abbiamo messo in campo tutte le risorse che avevamo a disposizione e in poco più di una settimana siamo riusciti a coinvolgere 45 commercianti". I vincitori avranno la possibilità di spendere i propri buoni nelle attività che hanno organizzato l'iniziativa. "Abbiamo scelto di suddividere i buoni non creandone uno unico, ma realizzando delle speciali banconote da 50 euro - ha dichiarato Roberto Ripamonti, segretario della Confcommercio Seveso - In questo modo i vincitori potranno decidere di fare acquisti in più punti e non spendere l'intera cifra tutta insieme". Complimenti sono arrivati dal presidente dell'associazione territoriale di Confcommercio, Raffaele Romanò: "Devo fare i miei complimenti, perché nell'arco di pochissime settimane si è riusciti a realizzare qualcosa che nessun altro Comune ha realizzato".

Supporto della Pro Loco

Nel rapporto sinergico tra Comune e commercianti è subentrata anche la Pro Loco, che ha allestito in piazza Confalonieri il villaggio di Natale. "Abbiamo voluto proporre un programma, seppur in tempi brevi, che coinvolgesse le famiglie, animasse il commercio e offrisse occasioni per stare insieme nell'atmosfera magica e gioiosa delle feste natalizie, cercando di valorizzare lo spirito originario di queste feste - hanno affermato dalla Pro Loco - Una festa importante come il Natale necessita di grande coesione. Ringraziamo per il supporto l'Amministrazione, la Polizia Locale e i commercianti. Questa collaborazione è per noi, un primo passo per creare un gruppo che lavori in maniera proficua per il territorio. Ringraziamo inoltre tutte le associazioni per la loro pronta collaborazione".