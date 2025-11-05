Si apre una voragine in strada tra Seveso e Barlassina

Una voragine profonda 3/4 metri si è aperta nella mattinata di oggi, mercoledì 5 novembre 2025, tra i Comuni di Seveso e Barlassina, nei pressi degli ambulatori sanitari di via Martiri d’Ungheria.

Ad accorgersi della voragine una dipendente dell’Asst

Ad accorgersi del cedimento dell’asfalto una dipendente dell’Asst Brianza, addetta allo sportello della scelta/revoca del medico, che ha provveduto a segnalare il pericolo e avvertire le auto in transito in attesa dell’arrivo della Polizia Locale.

Sul posto le Polizie Locali di Seveso e Barlassina

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Locale di Seveso, che hanno provveduto a circoscrivere la buca e a mettere in sicurezza l’area. Dato che la voragine si è formata in via Monte Grappa, sul territorio barlassinese, sono stati allertati anche gli agenti della Polizia Locale di Barlassina.