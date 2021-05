Si ribalta con l’auto, 52enne soccorso in codice rosso

Si ribalta con l’auto lungo via Pascoli, 52enne soccorso in codice rosso. L’incidente è avvenuto pochi minuti fa a Cesano Maderno.

Sul posto anche i Vigili del fuoco

L’incidente è avvenuto pochi minuti fa lungo via Pascoli. Coinvolte due automobili, una Peugeot e una Fiat Punto. Una delle due vetture, su cui viaggiavano due ragazzi (di 26 e 23 anni), è uscita dallo stop di via Rossini in direzione via Padre Boga, mentre il 52enne si trovava sull’auto che stava percorrendo via Pascoli. In circostanze ancora da chiarire l’uomo ha perso il controllo dell’automobile, ribaltantandosi. Immediati i soccorsi: sul posto è giunta in codice rosso un’ambulanza da Misinto. Per fortuna le condizioni di salute del 52enne sono andate migliorando nel corso dell’intervento e il codice è stato derubricato a verde. Presenti sul posto anche gli agenti di Polizia locale di Cesano Maderno e i Vigili del Fuoco di Bovisio Masciago e Desio (assistito dal carrofiamma di Lissone), giunti per mettere prontamente in sicurezza l’area.

Leggero malore per uno dei ragazzi

Subito dopo l’incidente anche uno dei due ragazzi a bordo della Peugeot ha accusato un lieve malore ed è stato soccorso da un’ambulanza in arrivo da Paderno Dugnano. Per il giovane nulla di grave, come testimoniato dal codice verde dell’intervento.