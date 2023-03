Si ribalta con l'auto a Desio, paura per un 58enne di Triuggio. E' successo questa mattina, lunedì 27 marzo, in via Milano.

Colto da malore, si ribalta con il Fiorino a Desio

Colto, a quanto risulta, da un malore, un 58enne di Triuggio alla guida di un Fiorino, ha saltato l'incrocio semaforico e con l’auto si è ribaltato. La chiamata al 118 risale alle nove. Sul posto sono accorsi, oltre al personale di Seregno Soccorso, anche l’automedica, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale.

Grande preoccupazione inizialmente, rosso il codice con cui è stato attivato l’intervento. All’interno dell’auto, privo di sensi, il triuggese. A quanto risulta dalla ricostruzione della Polizia Locale, alla guida di un Fiorino stava percorrendo via Ambrosoli, quando, per ragioni in via d’accertamento, si è sentito male e non è più riuscito a tenere il mezzo in strada.

In un primo momento si è temuto il peggio

Il Fiorino ha saltato l'incrocio con via Milano, una delle arterie cittadine principali, ed è finito al di là della siepe adiacente all’area in cui si trova anche il McDonald’s. In un primo momento si è temuto il peggio per il 58enne. Per estrarlo dal mezzo si sono portati sul posto i Vigili del Fuoco. Fortunatamente in quel momento non transitava nessuno, altrimenti le conseguenze sarebbero state ben diverse.

I soccorritori hanno cercato subito di rianimarlo sul posto. Dopo le prime cure, fortunatamente l’emergenza è rientrata e il triuggese è stato trasportato in codice giallo al vicino ospedale cittadino. Gli agenti della Polizia Locale, nel frattempo, hanno raccolto tutti gli elementi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente.