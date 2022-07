Si schiantano contro un muro, gravi padre e figlio

Con la loro auto sono finiti a forte velocità contro un muro. Sono serie le condizioni di due uomini di 60 e 25 anni, padre e figlio, protagonisti di un terribile incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 12 luglio, a Ronco Briantino.

L'incidente nei pressi del campo sportivo

E' accaduto poco prima delle 23 lungo via Bonfanti, nei pressi del campo sportivo comunale.

Contro un muro a forte velocità

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo alla guida, pare il padre, ha perso improvvisamente il controllo della Ford Focus su cui viaggiava insieme al figlio. L'auto ha sbandato ed è finito a forte velocità contro un muro. I due sono rimasti incastrati nel mezzo.

Sul posto nel giro di pochi minuti si sono portate due ambulanze in codice rosso, un'automedica, due mezzi dei Vigili del fuoco da Vimercate e da Lissone e i Carabinieri. Un elisoccorso alzatosi in volo in un primo momento è stato poi fatto rientrare.

Portati in ospedale in codice rosso e codice giallo

Le condizioni dei due sono subito apparse particolarmente gravi. I Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarli dall'abitacolo e consegnarli alle prime cure dei medici.

Il padre è stato trasferito al San Gerardo di Monza in codice rosso, il figlio al Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo.

