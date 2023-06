Silvio Berlusconi nuovamente ricoverato all'Ospedale San Raffaele di Milano.

Silvio Berlusconi di nuovo ricoverato al San Raffaele

Il leader di Forza Italia, secondo quanto si apprende, oggi venerdì 9 giugno, è stato nuovamente trasportato nella struttura ospedaliera milanese. Non sarebbe in terapia intensiva.

L'ex premier era stato dimesso dal San Raffaele appena due settimane fa, dopo 45 giorni di ricovero, di cui 12 in terapia intensiva e i restanti nel reparto ordinario del Padiglione Q. Berlusconi era stato ricoverato per una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica.

Era stato dimesso il 19 maggio

Lo scorso 19 maggio le dimissioni e il rientro ad Arcore dove era stato accolto dal caloroso applauso dei suoi dipendenti. Anche durante la degenza in ospedale Berlusconi non aveva comunque rinunciato ad occuparsi delle vicende politiche nazionali, apparendo anche in video due volte: in occasione della convention azzurra di Forza Italia a Milano e in occasione delle elezioni amministrative, invitando i cittadini a votare.