Spacciatore ruba al supermercato: graziato dal direttore, viene denunciato dai Carabinieri. Costretto dal controllore a scendere dal treno, aveva deciso di fare la spesa a titolo gratuito. E' stato denunciato per non aver lasciato il territorio nazionale.

Spacciatore fatto scendere dal treno perché senza biglietto

Nel pomeriggio di ieri, sabato 28 gennaio 2023, un 47enne marocchino in Italia senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale con alle spalle vari precedenti (commessi in Lombardia e, in particolare nelle province di Milano, Bergamo, Brescia, Como e di Monza e della Brianza) inerenti lo spaccio di stupefacenti e la violazione delle norme sull'immigrazione, in viaggio sul treno della linea S7 Milano-Lecco, dopo esser stato colto senza biglietto dal controllore e quindi costretto a scendere alla stazione di Besana in Brianza, ha pensato bene di entrare in un supermercato.

Ha rubato al supermercato

Qui ha preso dei generi alimentari dagli scaffali, li ha nascosti sotto il giubbotto ed è andato via senza pagare. Ma oltrepassata la barriera delle casse, è stato fermato da un addetto alla sicurezza che ha attivato il locale comando dei Carabinieri. Subito intervenuti sul posto, i Carabinieri di Besana in Brianza hanno accompagnato l'uomo in caserma per gli accertamenti del caso.

Denunciato per non aver lasciato lo Stato italiano ma non per il furto

Al termine delle verifiche è stato denunciato solo per non aver ottemperato all'ordine di lasciare lo Stato italiano, ma non per il furto consumato poiché il direttore dell'esercizio non ha inteso denunciare l'accaduto.