Sradicano cordoli e paletti stradali per "noia", minorenni identificati e sanzionati

Un nuovo atto vandalico perpetrato ad Arcore, ancora da minorenni e per "noia". Questa volta contro la segnaletica stradale.

Dopo l'episodio risalente allo scorso mese di febbraio, quando due studenti della scuola media avevano dato fuoco ad un bidone della spazzatura di un condominio sempre in città, in via Cattaneo, nei giorni scorsi altri quattro minorenni, questa volta di età compresa tra i 15 e i 17 anni, alcuni di essi residenti in città, hanno pensato bene, forse per "gioco" o per "noia", di prendere di mira cordoli e paletti stradali gialli recentemente installati dall'Amministrazione comunale in accordo con la Polizia locale all'incrocio tra viale Brianza e via Toscana.

Segnaletica che serve non solo per delimitare le carreggiate ma, soprattutto, per mettere in sicurezza i pedoni che utilizzano la pista ciclopedonale.

Fortunatamente il grave gesto non ha avuto conseguenze dal punto di vista viabilistico però rimane la gravità di un gesto messo in atto, forse, senza rendersi conto delle possibili conseguenze.

Sradicano cordoli e paletti stradali del nuovo incrocio

L'incredibile episodio è accaduto sabato mattina scorso 15 marzo.

Quattro adolescenti hanno letteralmente sradicato i paletti che appoggiano sui cordoli. Questi ultimi, ricordiamo, vennero installati sulla sede stradale lo scorso mese di gennaio in concomitanza con la riqualificazione dell’incrocio che si trova tra via Brianza e via Toscana. Per intenderci stiamo parlando dello svincolo che si trova all’inizio del lungo rettilineo che porta alla zona Boschi e poi a Camparada.

In pratica fino a qualche mese fa coloro che arrivano dal centro cittadino, cioè da via Abate d’Adda (che poi all’altezza dell’oratorio Sacro Cuore diventa via Brianza), una volta arrivati all’incrocio potevano o decidere di proseguire dritto lungo via Brianza oppure girare a destra e procedere lungo via Toscana. In realtà quella che verrà rivista è proprio la possibilità di proseguire dritto. Infatti questa opzione è stata ritenuta molto pericolosa sia dall’assessorato alla sicurezza guidato da Luca Travascio e dagli agenti di Polizia locale per via dell’elevata probabilità di incidenti soprattutto con i veicoli provenienti sia da Camparada che da via Toscana.

Minorenni identificati... e genitori convocati in comando

A segnalare quanto stava accadendo in prossimità del nuovo incrocio tra via Brianza e via Toscana sono stati alcuni passanti i quali, nel vedere i giovani sradicare i paletti gialli, hanno immediatamente avvisato il comando della Polizia locale di via Corridoni.

Gli agenti, sotto la guida del comandante Mario Nappi, appena ricevuta la segnalazione, hanno prontamente raggiunto l'incrocio, trovando i ragazzini ancora all'opera e intenti a proseguire nello sradicamento dei paletti e della segnaletica.

I minorenni sono stati tutti identificati e sanzionati. Inoltre sono state avvisati anche i loro famigliari che, nei prossimi giorni, si dovranno presentare con i protagonisti del gesto al comando della Polizia locale.