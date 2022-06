Sventa il furto di un defibrillatore e riceve i complimenti del sindaco

Grazie alla sua prontezza di riflessi è riuscito a sventare il furto di un defibrillatore salvavita ad Arcore, in piazza Pertini.

Il protagonista di questa storia, finita fortunatamente bene, è il villasantese Roberto Manzato, volto conosciuto in tutta la Brianza non solo per essere un volontario di "Verde Assistenza Onlus" ma anche per essere uno dei più attivi volontari nella raccolta di rifiuti attraverso il neonato movimento "corro col guanto" e per essersi candidato a sindaco sempre a Villasanta, tre anni fa, per il Movimento "Grande Nord".

Furto sventato in piazza Pertini

L'episodio, dicevamo, è accaduto lunedì pomeriggio ad Arcore, nelle vicinanze della piazza del Mercato.

"Stavo camminando per Arocre quando mi sono accorto che qualcosa non andava - ha raccontato il volontario - La porticina della colonna che sosteneva il defibrillatore era divelta e nelle vicinanze ho visto un ragazzo che correva via con in mano il defibrillatore. Allora sono prontamente intervenuto per capire cosa fosse successo, mi sono messo ad urlare e a rincorrere il ladro e sono riuscito a sventare il furto di un Dae".

Il ladro scoperto da Manzato

Il malintenzionato, una volta "scoperto" da Manzato, ha mollato il defibrillatore a terra ed è scappato a gambe levate per non essere acciuffato.