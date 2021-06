Taglio del nastro con il presidente Fontana per la mostra allestita nell'hub dei vaccini

Taglio del nastro per mano del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto oggi pomeriggio, lunedì 21 giugno, a Vimercate per aprire ufficialmente la mostra dedicata al maestro della Pop Art, Andy Warhol, allestita all’interno dell’hub vaccinale aperto nell’ex stabile dell’Esselunga.

La mostra

Una trentina le riproduzioni delle opere dell'artista americano che resteranno esposte esposte fino al 30 settembre e potranno quindi essere ammirate da tutti coloro che si recano all’hub per la somministrazione del vaccino anti Covid. L'evento nasce dalla collaborazione fra Asst Brianza, che gestisce il Centro di via Toti, e l'Associazione Culturale Spirale d'Idee.

La mostra sarà visitabile direttamente da tutti coloro che sono in attesa di essere vaccinati o successivamente alla somministrazione del vaccino. Potrà essere visitabile, sino al 31 luglio, anche da chi non deve essere sottoposto a vaccinazione, ma esclusivamente su prenotazione (accedendo ad una piattaforma on line sul sito dell'Asst della Brianza www.asst-brianza.it), per un numero limitato di persone al giorno e in una fascia oraria circoscritta, dalle 10 alle 15.

Il bel gesto di un collezionista

L'idea della mostra è di Maurizio Monticelli, mecenate brianzolo, nonché collezionista d'arte che in segno di riconoscenza e gratitudine nei confronti dell'ospedale di Vimercate (di cui è stato paziente) ha messo a disposizione le opere.

Il ricavato della vendita in beneficenza alla Pediatria dell'ospedale

Le opere, infatti, saranno poste in vendita ad un prezzo privilegiato o simbolico. Monticelli devolverà poi il 50% del ricavato all'ospedale di Vimercate per l'acquisizione di una apparecchiatura con tecnologia innovativa da destinare alla struttura di Pediatria.

Le parole di Fontana

Prima di procedere con il taglio del nastro della mostra,il presidente Fontana ha visitato l’hub vaccinale accompagnato dal direttore generale dell’Asst Vimercate, Marco Trivelli, e dal sindaco Francesco Sartini. Presenti anche il deputato della Lega Massimiliano Capitanio, il consigliere regionale del Carroccio, Alessandro Corbetta, e don Mirko Bellora, responsabile della Comunità pastorale di Vimercate. Fontana si è complimentato per l’allestimento dell’hub e il grande lavoro svolto dai volontari e in particolare dalla Protezione civile.

