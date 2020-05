Tenta il furto nella villetta confiscata: arrestato un 57enne di Desio

Ha tentato il furto in una villetta confiscata alla criminalità organizzata ma è stato scoperto da un residente e poi arrestato dalle Forze dell’ordine. Il fatto è accaduto nella notte di sabato 2 maggio a Cesano Maderno. Nei guai è finito un uomo di 57 anni, residente a Desio.

Tenta il furto nella villetta confiscata

Il 57enne è stato scoperto dai Carabinieri della Tenenza di Cesano mentre tentava di allontanarsi dalla casa con la refurtiva in mano.

I militari non escludono che l’uomo sapesse che l’abitazione fosse disabitata, poiché nella disponibilità dell’Agenzia Nazionale Beni Confiscati in quanto bene sottratto alla criminalità organizzata, come da provvedimento emesso nel 2015 dal Tribunale di Milano, e che pertanto pensasse potesse agire indisturbato.

Il rumore ha svegliato un residente

Il troppo rumore evidentemente causato con gli arnesi da scasso per forzare il cancello e la porta d’ingresso, ha però svegliato un residente che subito ha attivato i militari della locale Caserma.

Intervenute rapidamente due pattuglie, il soggetto è stato bloccato sull’uscio con in mano un lampadario di valore, ormai pronto a raggiungere la sua autovettura lasciata in sosta sulla via.

Il 57enne è ora agli arresti domiciliari

Il processo per direttissima è stato celebrato in videoconferenza nella stessa tarda mattinata. Il Giudice del Tribunale di Monza ha convalidato l’arresto e, in attesa di definitiva sentenza, ha disposto per il desiano l’obbligo degli arresti domiciliari.

