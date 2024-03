Tolgono la grata e una ragazza precipita per tre metri nella bocca di lupo del condominio: elisoccorso a Lentate

Un condomino ha tolto la grata della bocca di lupo e una ragazza, non accorgendosene, è precipitata per tre metri. E' successo nella mattinata di oggi, mercoledì 13 marzo 2024, in via Gerbino a Birago, frazione di Lentate sul Seveso.

Incidente in un condominio a Birago

Tanta paura questa mattina, intorno alle 10, in via Gerbino, dove una giovane, classe 1993, originaria di Cantù, è finita in una bocca di lupo del condominio in cui abita da poco. In base a quanto ricostruito, un condomino, per motivi ancora da accertare, ha rimosso la griglia di protezione della bocca di lupo. La ragazza mentre stava camminando per entrare in casa, non si sarebbe accorta che mancava la grata ed è precipitata.

Cade per tre metri nella bocca di lupo

Un volo di tre metri. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco con l'autopompa del distaccamento di Seregno e un'ambulanza del 118, ma è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, atterrato a poca distanza. I pompieri hanno recuperato la 31enne utilizzando manovre Saf (Speleo alpino fluviale), per poi affidarla alle cure dei sanitari.

La ragazza portata in codice giallo al Sant'Anna

La giovane fortunatamente non è in pericolo di vita, ma è stata trasferita in codice giallo in elisoccorso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri

Indagini in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio e accertare le eventuali responsabilità.