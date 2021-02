L’edizione numero tre di “Puliamo Vimercate” è alle porte. L’importante iniziativa dedicata all’ambiente e alla promozione di azioni di sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti e alla pulizia della città è in programma il prossimo 7 marzo. L’appuntamento è per la mattina, alle 9, presso la zona adiacente l’isola ecologica, muniti di guanti.

Torna “Puliamo Vimercate” : appuntamento il 7 marzo con la terza edizione

La giornata di impegno ambientale voluta dell’Amministrazione Comunale e realizzata in collaborazione con CEM Ambiente e l’associazione Plasticfree.

Come già avvenuto per le precedenti edizioni di Puliamo Vimercate è stata scelta come area da bonificare la zona adiacente all’isola ecologica da tempo soggetta ad episodi di abbandono di svariate tipologie di rifiuti.

Un’area ricca di biodiversità che sarà riqualificata per diventare nuovamente a disposizione dei cittadini di

Vimercate.

A coordinare le operazioni CEM Ambiente e l’associazione Plasticfree. I partecipanti a Puliamo Vimercate

raccoglieranno i rifiuti in appositi sacchi che saranno posizionati in specifici punti di raccolta e

successivamente ritirati dal CEM.

Come iscriversi

Per chi volesse partecipare è necessario iscriversi all’evento attraverso l’associazione Plasticfree a questo link

Possono partecipare solo i cittadini maggiorenni con copertura assicurativa da parte del Comune,

iscrivendosi al volontariato civico, oppure da parte dell’associazione Plasticfree. L’iniziativa rispetta le normative sanitarie legate alla limitazione da contagio da COVID-19.