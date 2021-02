Tornano a casa grazie al grande cuore del sindaco di Cavenago. Il provvidenziale intervento di Davide Fumagalli ha permesso alla famiglia di salire su un volo per Catania.

Senza carta d’identità

Una banale dimenticanza che sarebbe potuta costare tantissimo. Alla vigilia della partenza per la Sicilia, dove hanno scelto di trasferirsi per lavoro, i coniugi Roberto La Delfa e Maria Rita Amico si sono accorti di non avere a disposizione la carta d’identità della figlia Viola, nata a novembre. Una situazione che ha messo a rischio il ritorno in Sicilia della coppia, trasferitasi a Cavenago sette anni fa in cerca di lavoro.

“Gli Uffici comunali erano chiusi per il fine settimana e noi eravamo disperati – raccontano i coniugi – Non sapendo cosa fare abbiamo provato a contattare il sindaco Davide Fumagalli via Facebook: nel giro di un quarto d’ora lui mi ha richiamato dicendomi di stare tranquilla e dandomi un appuntamento in Municipio per il giorno successivo. Sabato ha aperto l’Ufficio Anagrafe solo per noi e grazie a un gentilissimo funzionario del Comune abbiamo potuto fare la carta d’identità alla piccola Viola, arrivando così a Catania domenica”.

