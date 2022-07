Truffe agli anziani, un piano per difendersi. Lo sta mettendo in atto la Polizia Locale di Desio con il comandante Giovanni Dongiovanni.

Truffe agli anziani, ecco come difendersi

Difendersi dalle truffe, che colpiscono in particolare la popolazione anziana. Per contrastare il fenomeno la Polizia Locale cittadina, con il comandante, Giovanni Dongiovanni, ha presentato un progetto con una serie di incontri per dare consigli e portare delle testimonianze. Saranno otto le conferenze, ciascuna della durata di due ore, che saranno organizzate nei centri e nei luoghi di ritrovo frequentati da cittadini con età superiore a 65 anni. "Gli incontri intendono promuovere interventi volti a prevenire e contrastare i reati che colpiscono la popolazione anziana, con particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio mediante frode, con mirate azioni formative, informative e culturali", viene evidenziato dal comandante nella presentazione del progetto.

Incontri nei quartieri della città

Durante le conferenze saranno coinvolti gli stessi partecipanti, con la presentazione di casi concreti rappresentati in video. Saranno presentati i diversi casi di raggiro in abitazione e in strada, saranno dati consigli e suggeriti degli accorgimenti per non cascare nella trappola dei truffatori. Ogni incontro sarà tenuto da due formatori dell’Associazione Foxpol (ufficiali in forza al Corpo di Polizia Locale di Milano – di cui uno appositamente formato dal Pool Antitruffa della Procura della Repubblica di Milano). Si terranno nei diversi quartieri della città e nei luoghi frequentati dagli anziani, come il Centro anziani, la Bocciofila e gli orti sociali.