Ubriaco al volante si schianta contro una casa: denunciato 35enne

Ubriaco al volante perde il controllo dell’auto e si schianta contro un’abitazione a Cabiate: deferito all’autorità giudiziaria un 35enne di Seveso. Aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito (il limite è 0,5).
Ubriaco al volante si schianta contro una casa
E’ successo nella serata di sabato 31 gennaio 2026: in base a quanto ricostruito, un 35enne sevesino alla guida di una Fiat 500 ha perso il controllo della vettura ed è finito contro un’abitazione in prossimità del centro di Cabiate. Fortunatamente in quel momento non c’erano pedoni lungo la sua traiettoria.
GUARDA LA GALLERY (3 foto)
Sul posto la Polizia Locale in gestione associata
Sul posto si sono portate tre pattuglie della Polizia Locale di Meda e Cabiate (dall’1 gennaio 2026 in gestione associata): gli operatori hanno provveduto a effettuare i rilievi di rito e gli accertamenti con l’etilometro.
Aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito
Il conducente aveva un tasso alcolemico di tre volte superiore al limite consentito e anche il passeggero era in evidente stato di ebbrezza.
Conducente denunciato, patente ritirata
Al sevesino è stata ritirata la patente. Sarà inoltre deferito all’autorità giudiziaria.
Controlli con l’etilometro anche a Meda
I controlli con l’etilometro sono stati estesi anche a Meda, ma non sono stati trovati soggetti positivi nonostante i numerosi veicoli controllati dalla Polizia Locale.