Ubriaco al volante si schianta contro una casa: denunciato 35enne

Sottoposto all'alcoltest dalla Polizia Locale, aveva un tasso di tre volte superiore al limite consentito. Gli è stata ritirata la patente.

Ubriaco al volante perde il controllo dell’auto e si schianta contro un’abitazione a Cabiate: deferito all’autorità giudiziaria un 35enne di Seveso. Aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito (il limite è 0,5).

Ubriaco al volante si schianta contro una casa

E’ successo nella serata di sabato 31 gennaio 2026: in base a quanto ricostruito, un 35enne sevesino alla guida di una Fiat 500 ha perso il controllo della vettura ed è finito contro un’abitazione in prossimità del centro di Cabiate. Fortunatamente in quel momento non c’erano pedoni lungo la sua traiettoria.

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

Sul posto la Polizia Locale in gestione associata

Sul posto si sono portate tre pattuglie della Polizia Locale di Meda e Cabiate (dall’1 gennaio 2026 in gestione associata): gli operatori hanno provveduto a effettuare i rilievi di rito e gli accertamenti con l’etilometro.

Aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito

Il conducente aveva un tasso alcolemico di tre volte superiore al limite consentito e anche il passeggero era in evidente stato di ebbrezza.

Conducente denunciato, patente ritirata

Al sevesino è stata ritirata la patente. Sarà inoltre deferito all’autorità giudiziaria.

Controlli con l’etilometro anche a Meda

I controlli con l’etilometro sono stati estesi anche a Meda, ma non sono stati trovati soggetti positivi nonostante i numerosi veicoli controllati dalla Polizia Locale.