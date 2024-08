Un malore stronca il noto stilista internazionale Luciano Grella

Ha vestito attrici e donne dello spettacolo. Questa notte (venerdì 2 agosto 2024) si è spento improvvisamente il noto stilista brianzolo Luciano Grella nella sua casa a Canonica, frazione di Triuggio.

E' morto Luciano Grella

Una vita spesa all'insegna della creatività e dell'impegno nella diffusione della moda artigianale nel mondo. Una vita a cui oggi si è aggiunto nel 2021 un prestigioso riconoscimento: quello dell'ordine al merito della Repubblica. Luciano Grella, classe 1939, noto stilista oltre che storico presidente Nazionale di Confartigianato Moda, si spento improvvisamente all'età di 84 anni. Era originario di Cerea, in provincia di Verona, ma da adolescente si era trasferito in Brianza dove ha potuto coltivare la sua grande passione per la moda. A Canonica aveva avviato il suo laboratorio di sartoria e in seguito aveva aperto uno showroom a Milano, in via Manzoni, e persino a New York. L'annuncio della sua morte è stato dato dal figlio Umberto, noto avvocato brianzolo: "Mio papà è stato un uomo che ha reso più bello il mondo in cui viviamo. Ciao papà, ora dovrai rifare il guardaroba degli angeli".

Comunità in lutto

"Triuggio in lutto per la scomparsa di Luciano Grella - si legge sulla pagina Facebook del Comune di Triuggio che ha annunciato la morte del suo noto concittadino - Noto stilista di Canonica è stato insignito nel 2021 del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana, a riconoscimento del suo impegno nel mondo del lavoro e del suo talento unico nel mondo della moda. Nello stesso anno Grella, su proposta dell'Amministrazione comunale di Triuggio, aveva ottenuto anche la Menzione speciale al Premio Beato Talamoni, conferito annualmente dalla Provincia di Monza e Brianza alle eccellenze del territorio. L’Amministrazione comunale nel 2011 aveva attribuito a Luciano Grella l’Onorificenza Comune di Triuggio “per l’impegno e i risultati raggiunti nel mondo del lavoro avendo dato lustro all’immagine del nostro territorio attraverso lo sviluppo di una attività di alta moda che ha reso famoso il nostro paese in tutto il mondo”. In questo momento di dolore, il sindaco Pietro Giovanni Cicardi esprime a nome della comunità triuggese cordoglio e vicinanza alla famiglia Grella.

Domani mattina i funerali

Luciano Grella lascia la moglie Irma, con la quale aveva da poco festeggiato 59 anni di matrimonio, e i figli Diletta e Umberto. I funerali saranno celebrati domani mattina, sabato 3 agosto, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della Neve a Canonica, preceduti alle 10 dalla recita del santo rosario. A ricordarlo anche la presidente della Pro Loco, Rosanna Zolesi: "Ricordo con grande stima, ammirazione e simpatia Luciano Grella che, in diverse occasioni, con la Pro Loco di Triuggio e con l'Università del tempo libero ha dato il suo apporto prezioso trasmettendo la sua preparazione, la sua ricca esperienza professionale e umana, raccontando e spiegando in modo coinvolgente il mondo della moda, gli stilisti e i personaggi incontrati, facendo cogliere, sempre, la sua signorilità, la cordialità e fine ironia. Ha trasmesso con la sua vita il valore grande e straordinario dell'artigianato, della creatività, dello studio, del sacrificio, dell'umiltà, della dedizione, delle relazioni significative, della responsabilità verso i giovani. È stato un personaggio importante che ha avuto, sempre, nel cuore la sua Canonica e Triuggio".

