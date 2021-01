“Vendo lana e ho aumentato il fatturato del 30% grazie alla pandemia”. “Grazie” al lockdown ho aumentato il fatturato del 30% vendendo oltre 200 kg di gomitoli di lana al giorno. Covid-19 non è solo sinonimo di crisi economica e negozi messi in ginocchio. Lo sa bene la 52enne Heidi Haugli, di origini norvegesi e titolare del negozio “Fiordilana” di via Confalonieri, a Villasanta, da quasi sei anni.

Un ritorno a ferri e gomitoli di lana

Un business, il suo, che si è sviluppato proprio grazie al fatto che le famiglie, nel corso soprattutto del primo lockdown, sono state costrette a rimanere a casa. E così nonne, mamme e figlie, ma anche parecchi uomini, al posto di starsene con le mani in mano, hanno deciso di dedicarsi ad alcuni hobby, tra i quali lavorare a maglia.

Un ritorno a ferri e gomitoli di lana che hanno fatto la fortuna della 52enne negoziante, che ha aumentato il volume d’affari del 30%.

Ma a giocare a favore della commerciante c’è anche il fatto che recenti studi hanno dimostrato che sviluppare attività artigianali e manuali, come l’uncinetto e il lavoro a maglia, aiuta a combattere lo stress dovuto a questa convivenza forzata con il Coronavirus.

“Ho sviluppato molto il commercio elettronico”

“Non mi posso proprio lamentare – ha sottolineato Haugli – Le mie fortune, a livello imprenditoriale, sono anche dovute al fatto che io già da anni mi dedico alla vendita di prodotti attraverso il web. Una nuova modalità che oggi mi porta a vendere oltre mille kg di gomitoli di lana alla settimana e ogni giorno, mediamente, spedisco in tutta Italia, e non solo, dai 50 ai 70 pacchi”.

