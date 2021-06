Venerdì i funerali del 15enne trovato senza vita in casa a Concorezzo

Si terranno venerdì 2 luglio alle 15 nella Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano a Concorezzo i funerali di Eugenio Lorenzi, il giovane di appena 15 anni che lo scorso 17 giugno è stato trovato senza vita nell'abitazione dove viveva assieme alla famiglia.

Venerdì i funerali di Eugenio Lorenzi

Dopo la celebrazione delle esequie, Eugenio Lorenzi riposerà nel cimitero locale. Mezz'ora prima della messa verrà recitato il Santo Rosario in chiesa.

Il dramma, lo ricordiamo, si è consumato giovedì 17 giugno in via Garibaldi. L'allarme era scattato nel pomeriggio ma nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori per il ragazzino, che era uno studente dell'istituto "Achille Mapelli" di Monza, non c'è stato nulla da fare.

Esclusa fin da subito la possibilità che la causa della morte potesse essere di natura violenta, è praticamente certo che si sia trattato di un tragico malore. L'autopsia, svolta nei giorni scorsi, potrà fornire un quadro completo delle cause della morte.