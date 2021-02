Vimercate, gli aggiornamenti del sindaco dal punto tamponi: in due giorni 600 screening

Vimercate: nella serata di ieri il sindaco Francesco Sartini ha diffuso il suo aggiornamento settimanale sul sontagi in città dal punto tamponi dell’ospedale. Dove in due giorni ( i test si concludono oggi) verranno effettuati circa 600 tamponi dopo lo screening a tappeto richiesto da Ats nella scuola primaria di via Battisti ad Agrate.

Vimercate, gli aggiornamenti del sindaco dal punto tamponi

“Sono qui con il responsabile del gruppo locale della Protezione Civile, Antonio Congiu che ringrazio – ha esordito il sindaco. Il lavoro che continua a svolgere il gruppo di volontari, impegnati da circa un anno ininterrottamente nell’emergenza, è fondamentale”.

“E’ un anno che siamo qui sette giorni su sette – ha ribadito Congiu – e in queste ore siamo impegnati a effettuare circa 600 tamponi. Siamo in 13 persone e abbiamo affrontato una giornata molto impegnativa”.

L’emergenza tamponi per gli studenti di Agrate

“C’è stata questa piccola emergenza – ha aggiunto il primo cittadino – inaspettata, che ha portato tantissima utenza al punto tamponi. La Protezione Civile ha reagito benissimo, in tempo record, proprio grazie all’esperienza e organizzazione dei volontari”.

Oggi, sabato 20 febbraio, intanto è prevista la seconda giornata di tamponi agli studenti della primaria di Agrate chiusa da Ats nei giorni scorsi proprio a causa di diversi casi Covid riscontrati.

I contagi in città

Per quanto riguarda i contagi nella città di Vimercate il sindaco Sartini ha spiegato che gli ultimi dati sono leggermente contrastanti. Da un lato si assiste alla riduzione della diffusione del Coronavirus con 13 nuovi positivi in città e 25 guariti negli ultimi sette giorni. Numeri che portano il totale dei cittadini vimercatesi al momento contagiati a 31. Non si registrano ulteriori decessi.

Dall’altro ci sono i dati dell’Asst Brianza. “Era più di un mese che nell’ambito dell’Asst Brianza eravamo stabili a 110/115 ricoveri per Covid. Negli ultimi giorni siamo a 140 ricoveri su tutta l’Asst. Dobbiamo prestare molta attenzione”.