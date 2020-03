Vimercate, il sindaco Sartini “Alla Rsa San Giuseppe situazione stazionaria”. A inizio marzo si erano verificati diversi casi di ospiti con sintomi riconducibili al Coronavirus.

“La situazione all’Rsa San Giuseppe di Vimercate è stazionaria”. A confermarlo nella serata di ieri, venerdì 27 marzo 2020, è stato il sindaco Francesco Sartini che ha voluto ringraziare pubblicamente, come già fatto diverse volte, gli operatori della struttura che stanno portando avanti il loro lavoro con coraggio

“Ma ci sono tante persone che voglio ringraziare in questo momento. Tutte le persone che lavorano a contatto con il pubblico e che stanno continuando a garantire i servizi essenziali. Parlo di medici, operatori sanitari, ma anche degli assistenti sociali, dei dipendenti pubblici che devono garantire i servizi essenziali e gli interventi d’urgenza. La mia riconoscenza va a tutti loro”.

Il sindaco Sartini è tornato ad affrontare l’argomento della carenza dei dispositivi di protezione individuali. Un problema che riguarda tutti e che si sta cercando di affrontare al meglio anche attraverso le donazioni.

“Stasera voglio parlarvi dell’impegno e delle difficoltà che stanno affrontando i medici di base – ha spiegato il primo cittadino. Ci sono tante persone, con sintomi gravi che vengono seguite in ospedale, ma ce ne sono molte di più che hanno sintomi e vengono curate a domicilio. A seguirle sono i medici di base che spesso non hanno a disposizione i dispositivi di protezione individuale e quindi non possono andare a domicilio. A loro ancorano le mascherine ma anche i camici e i saturimetri. Per questo motivo, con Avps, abbiamo deciso di lanciare una campagna per raccogliere donazioni per i saturimetri”.