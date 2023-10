Violenta lite alla fermata dello scuolabus, autista in ospedale. Decine di bambini e genitori hanno assistito alla "scazzottata" avvenuta ieri mattina, martedì, a Limbiate

Momenti di tensione ieri mattina, martedì, alla fermata dello scuolabus in via Torino a Limbiate, davanti alla scuola incompiuta Anna Frank. Un'accesa lite tra l'autista e un operaio al lavoro nel vicino cantiere è sfociata in "scazzottata" - come definita da alcuni presenti: l'autista, un uomo di 58 anni, è finito al Pronto soccorso.

Le difficoltà di manovra per il cantiere

Sarebbero state le difficoltà di manovra dell'autista dello scuolabus a causa del cantiere nel piazzale di via Torino il motivo scatenante della colluttazione scoppiata ieri mattina, martedì, davanti agli sguardi atterriti di decine di genitori e bambini che aspettavano lo scuolabus al quartiere San Francesco. La zona è già alle prese con disagi per il cantiere del teleriscaldamento, inoltre una parte dello spiazzo di via Torino in questi giorni è occupata da alcuni lavori della fibra ottica.

Autista soccorso dall'ambulanza

Poco dopo le 8 è arrivato lo scuolabus che doveva accompagnare i bambini a scuola ma a quanto pare, alcune difficoltà di manovra del veicolo hanno scatenato la lite tra il conducente e un operaio che sono arrivati alle mani. I presenti, preoccupati, hanno allertato il 112 e sono accorsi sul posto i Carabinieri e un'ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella. I sanitari hanno soccorso il 58enne che è stato poi accompagnato in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale di Garbagnate Milanese per accertamenti. Intanto in via Torino è arrivato un altro autista che ha provveduto ad accompagnare i bambini a scuola.

Le polemiche

L'episodio ha scatenato una scia di polemiche al quartiere San Francesco, dove i residenti sono già esasperati dal lungo fermo del cantiere della nuova scuola primaria che da ormai otto anni costringe i bambini a doversi recare prima in altri plessi della città dove erano smistati, poi sono stati riuniti tutti in una scuola a Mombello.