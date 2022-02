Volano le coperture del cantiere, professionista esce dall'auto appena in tempo

Danni del vento

E' accaduto questa mattina in via Garibaldi a Vimercate.

E' sceso dall'auto pochi secondi prima e solo per puro caso non è stato colpito dalle coperture in catrame volate vie da un cantiere abbandonato.

E' accaduto questa mattina a Vimercate. Il professionista come ogni mattina ha parcheggiato l'auto nel cortile dello studio dove lavora, in via Garibaldi. Dopo essere sceso dalla macchina, la sua vettura e altre due auto posteggiate nella stessa zona sono state colpite da delle pesantissime coperture in catrame.

I materiali edili, presenti in un cantiere abbandonato da molti anni proprio in via Garibaldi, sono stati trascinati dal forte vento che da questa mattina interessa tutta la zona di Monza e Brianza.

Albero caduto nel parcheggio

Sempre a Vimercate in questi minuti sono in corso gli interventi di messa in sicurezza nel parcheggio dei giardini pubblici Cardinal Martini. Qui, a causa delle forti raffiche, un albero è caduto su quattro auto posteggiate.

Non si segnalano feriti.